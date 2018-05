Nederlandse dochter gitaarmerk Gibson failliet

De curator voert met meerdere partijen gesprekken over de afwikkeling van een faillissement, meldt het bedrijf donderdag. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is.

Gibson Innovations is een voormalig onderdeel van Philips. Sinds juni 2014 is het bedrijf in handen van Gibson Brands dat begin deze maand een zogeheten Chapter 11-procedure startte om zich te beschermen tegen faillissement. Dit is een soort uitstel van betaling

Gibson Innovations was verantwoordelijk van de ontwikkeling en distributie van bijvoorbeeld koptelefoons, audiosystemen en soundbars onder het merk Philips.