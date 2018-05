Omzet industrie stijgt verder, terwijl personeelstekort groeit

In de transportmiddelenindustrie was de omzetgroei met 11,2 procent het hoogst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Autoproducenten deden het in deze branche het best, met een groei van 12,8 procent.

Makers van schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen boekten 7,9 procent meer omzet dan een jaar eerder. De verminderde omzet in het binnenland werd bij hen gecompenseerd met een groei van de buitenlandse omzet (13,5 procent).

De producenten in de branche raffinaderijen en chemie realiseerden een omzetgroei van 5 procent. De aardolie-, chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproducenten genereerden ook meer omzet dan een jaar eerder. Van deze branche waren de omzetstijgingen het grootst in de farmaceutische- (10,8 procent) en de aardolie-industrie (8,9 procent).

Metaal

De omzetgroei van producenten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was met 0,5 procent bescheiden. De buitenlandse omzet daalde in deze branche met 2,5 procent, na negen kwartalen van stijgingen.

Doordat metaalproducenten in het binnenland 4,4 procent meer omzet behaalden, viel de totale omzetontwikkeling toch positief uit.

Personeelstekort

Producenten melden ondanks de positieve resultaten wel dat ze lijden onder een groeiend personeelstekort. Aan het begin van het tweede kwartaal stelde 17 procent van de producenten dat de bedrijfsactiviteiten hier zelfs door worden belemmerd. Een jaar geleden gold dit nog voor een op de tien producenten.

Het tekort is goed te zien aan het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal waren dit er ruim twintigduizend. Dit was het hoogste aantal onvervulde posities in bijna tien jaar.

Vertrouwen

Toch verwacht 15 procent van de industriële ondernemers in het tweede kwartaal meer personeel aan te willen nemen. Dat is een hoger aantal dan ooit tevoren. Ook denkt een op de vijf ondernemers in het tweede kwartaal een hogere omzet te behalen.

Wel is het algehele vertrouwen van de producenten na januari enigszins gedaald, naar een niveau van 8,2 in april. Dit betekent overigens dat er nog altijd een positief sentiment heerst, waarbij de meerderheid optimistisch is over de toekomst. Sinds begin 2014 is deze trend nog niet doorbroken.