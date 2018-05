Piloten Brussels Airlines staken in juni mogelijk opnieuw

Piloten van de Belgische luchtvaartmaatschappij legden maandag en woensdag het werk neer uit onvrede over hun loon, de werkdruk en de pensioenregeling. Daardoor ging driekwart van de vluchten niet door.

De twee partijen overlegden maandag en woensdag, zonder resultaat. "Het was niet een proces van dichterbij komen, maar zelfs eerder van uit elkaar groeien", aldus de bonden in de Belgische krant Het Nieuwsblad. Volgens de vakbonden was er "geen enkel raakpunt in de voorstellen".

Ook veel Nederlanders, met name uit het zuiden van het land, maken gebruik van Brussels Airlines.

Pauze

De komende twee weken wordt in elk geval niet gestaakt. Dat heeft te maken met de mogelijke integratie van de luchtvaartmaatschappij in Eurowings. Dit bedrijf is net als Brussels Airlines onderdeel van Lufthansa.

De bonden verwachten daar niet voor juni duidelijkheid over en willen dat eerst afwachten. In de tussentijd hopen zij nog op een overleg met de luchtvaartmaatschappij.