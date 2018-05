Positieve start van het jaar voor bouwbedrijf Heijmans

"De aanpassingen die we in het afgelopen jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af", verklaart topman Ton Hillen in een handelsbericht.

De omzet lag in het eerste kwartaal hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar het bedrijf de afgelopen jaren steeds te maken had met een matig eerste kwartaal, was nu sprake van een positief onderliggend resultaat. De orderportefeuille was per eind maart goed voor 2 miljard euro, tegen 1,9 miljard euro eind vorig jaar.

Heijmans profiteert van onder meer de toegenomen vraag naar nieuwbouwwoningen. Op dit vlak ziet het bedrijf ook kansen met gasloos bouwen.

Gasloos

Een te snelle invoering van de nieuwe wetgeving om gasloos bouwen verplicht te stellen kan evenwel leiden tot vertraging in het opstarten van nieuwe projecten, waarschuwt Heijmans. Deze kritiek klinkt de laatste tijd vaker uit de bouwsector.

Afgelopen kwartaal werden ook weer nieuwe klussen verworven op het gebied van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Ook werkt de onderneming uit Rosmalen mee aan de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

Topman Hillen verklaart dat verscherpte aandacht bij het in de wacht slepen van nieuwe opdrachten cruciaal blijft om de stap naar structurele winstgevendheid te kunnen maken.

Schulden

Het ingezette herstel, en het daarmee gepaard gaande terugbrengen van de schulden, heeft er inmiddels al toe geleid dat Heijmans vernieuwde financieringsafspraken heeft kunnen maken met zijn banken. Deze lopen nu tot in 2022, met verbeterde voorwaarden.

Ook heeft het bedrijf alvast 12 miljoen euro van de leningen vervroegd afgelost, waardoor de kredietfaciliteit is teruggebracht tot 144 miljoen euro. Dat laatste was mogelijk door de sterke kasstroom in het afgelopen jaar.

Heijmans wil komend jaar nog meer aflossen, waardoor het bedrag eind juni 2019 naar verwachting nog maar 121 miljoen euro bedraagt.