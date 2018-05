Janaillac roept Air France-KLM bij vertrek op concurrerender te worden

Het bedrijf moet volgens hem blijven zoeken naar partners. Ook voor autoriteiten is wat hem betreft een rol weggelegd. Volgens de Fransman moet Air France-KLM nog meer inzetten op zijn eigen goedkopere maatschappijen.

Daarmee kan de vloot worden vergroot, stijgt de bezettingsgraad van de kisten en zijn er meer voordelen te behalen bij de inkoop. Dat alles zorgt volgens hem voor betere operationele prestaties. Verder wees hij op meer samenwerkingsverbanden vanwege de dreigende consolidatie in de sector.

Volgens Janaillac moeten autoriteiten onder meer zorgen voor een gelijk speelveld met grote luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio. Dat kan onder meer door belastingvoordelen.

Virgin

Het was voor de Fransman zijn laatste optreden voor de luchtvaartcombinatie. Hij verbond eerder zijn lot aan een stemming onder het personeel van Air France over een loonbod. Dat pakte voor hem niet goed uit. Janaillac is sinds dinsdag dan ook officieel topman af.

Hij zette kort voor zijn vertrek nog wel zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met branchegenoot Virgin Atlantic. Air France-KLM kondigde in juli vorig jaar al aan de handen ineen te slaan met de Britten.

Het Frans-Nederlandse concern stapt voor 31 procent in bij Virgin Atlantic. Daarmee is de luchtvaartcombinatie de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij. Autoriteiten moeten nog wel akkoord geven voor die deal.

Gagey

Dinsdag bleek verder dat ​Frédéric Gagey, de financiële topman van Air France-KLM, voorlopig ook bestuursvoorzitter wordt van de luchtvaartgroep. Het gaat om een tussenoplossing om het vertrek van Janaillac als uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur op te vangen.

Gagey (61) komt niet alleen aan het hoofd van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern te staan. De dagelijkse leiding komt in handen van een driekoppig management, waarin naast Gagey ook Air France-topman Franck Terner en KLM-hoofd Pieter Elbers zitten.

Gagey werkt al jaren bij het door stakingen en onrust aan de top geplaagde concern. Eerder was hij onder meer topman van Air France.

Couderc

Een deel van het takenpakket van Janaillac gaat daarnaast naar Anne-Marie Couderc. Zij wordt niet-uitvoerend voorzitter van het bestuur, een functie die vergelijkbaar is met die van president-commissaris.

Couderc, die in het verleden onder meer diverse hoge posten bij de Franse overheid bekleedde, is al sinds 2016 in dienst als niet-uitvoerend bestuurslid.

Rust

Elbers denkt dat deze oplossing "rust en stabiliteit" zal brengen. "Het is van belang dat we groepsbreed de goede spirit, cohesie en de stabiliteit uit de begintijd van onze samenwerking weer herpakken", zegt hij.

Ook krijgt het concern volgens hem zo de tijd om te werken aan een permanente invulling en inrichting voor de groep. De Nederlander benadrukt dat hij zich, ondanks zijn bijdrage aan het driekoppige management, ook voor KLM blijft inzetten.

Loonconflict

Het slepende loonconflict bij Air France dwong Janaillac eerder deze maand zijn vertrek aan te kondigen. Het loonbod van Air France werd door de werknemers verworpen.

De stakingen bij Air France van de afgelopen periode hebben tot nu toe al zo'n 400 miljoen euro gekost. Critici maken zich de laatste tijd zorgen over de toekomst van het luchtvaartbedrijf dat nog altijd geen oplossing heeft gevonden voor het conflict met de Franse bonden.