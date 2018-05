Nederlandse economie groeit in eerste kwartaal iets minder hard

De groei zat vooral in de toename van binnenlandse bestedingen, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend. In vergelijking met een jaar eerder kwam de groei uit op 2,8 procent.

Het eerste kwartaal had een werkdag minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Als hier rekening mee wordt gehouden, dan is het bbp met 3 procent gegroeid ten opzichte van begin 2017.

Consumenten hebben in het eerste kwartaal ruim 3 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat komt neer op de grootste groei in ruim zeventien jaar. Al zestien kwartalen achtereen wordt door consumenten meer besteed dan een jaar eerder.

Met name aan auto's, elektrische auto's, kleding en woninginrichting hebben consumenten in de eerste drie maanden van dit jaar meer besteed.

Ook is meer uitgegeven aan gas, omdat het gemiddeld kouder was dan een jaar eerder. Verder zijn de bestedingen aan diensten, zoals horeca, gestegen.

Vaste activa

In het eerste kwartaal is ook meer geïnvesteerd in vaste activa. Het ging om een toename van ruim 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Daarmee worden zaken bedoeld die langer dan een jaar in een productieproces worden gebruikt, zoals machines, vervoermiddelen en software.

Export

Het CBS merkt daarnaast op dat de export ook is gegroeid, maar dat de import nog harder is toegenomen. Voor het eerst in ruim twee jaar had het exportsaldo (het verschil tussen de import en de export) een negatief effect op de groeicijfers.

De uitvoer van goederen en diensten viel in het eerste kwartaal bijna 4 procent hoger uit dan een jaar eerder. In het voorgaande kwartaal was de groei bijna twee keer zo groot. Tegelijkertijd is de invoer van goederen en diensten met bijna 5 procent toegenomen.

Er zijn met name meer machines, chemische producten en transportmiddelen door Nederlandse bedrijven uitgevoerd. De uitvoer van eerder ingevoerde producten, de zogenoemde wederuitvoer, is harder toegenomen dan de export van Nederlandse producten.

Bouw

De bouwnijverheid liet van alle bedrijfstakken in het eerste kwartaal de grootste productiegroei zien (6,1 procent). De groei zat vooral in de bouw van woningen. De zakelijke dienstverlening volgt met een plus van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De Nederlandse industrie wist in het eerste kwartaal 4 procent meer te produceren. Met name de productie van machines, transportmiddelen en chemische producten is toegenomen. In de delfstoffenwinning was de daling het grootst (-10,1 procent).