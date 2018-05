Topman Vittorio Colao van Vodafone stapt na tien jaar op

De 56-jarige Colao is sinds juli 2008 topman van het telecomconcern. Vodafone gaf in een bericht over de jaarcijfers geen reden voor zijn vertrek.

Er is al een opvolger voor Read als financieel directeur aangewezen, Margherita Della Valle. De Brit Read (53) werd al langer gezien als belangrijkste kandidaat voor de opvolging van Colao. Hij werkt al sinds 2001 bij Vodafone en gaf eerder leiding aan onder meer de activiteiten in Groot-Brittannië.

Onder leiding van de Italiaanse Colao werd de structuur van Vodafone drastisch gewijzigd. Zo verkocht Vodafone in 2014 zijn belang in het Amerikaanse samenwerkingsverband Verizon Wireless aan branchegenoot Verizon Communications in een deal van 130 miljard dollar.

Europa

Vodafone versterkte onder aanvoering van Colao juist zijn aanwezigheid in Europa. Vorige week sloot Vodafone nog een miljardendeal met het Amerikaanse Liberty Global.

Daarbij neemt Vodafone een groot deel van de Europese kabelactiviteiten van de Amerikanen over in een deal ter waarde van 19 miljard euro. Colao verklaarde in een toelichting dat het nu het juiste moment is om Vodafone door een nieuw management te laten leiden.

Afsplitsing

Vodafone meldde verder dat de groepsomzet in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar met 2,2 procent is gedaald tot 46,6 miljard euro. Dat kwam hoofdzakelijk door de afsplitsing van de Nederlandse activiteiten in het samenwerkingsverband VodafoneZiggo en negatieve wisselkoerseffecten.

De operationele winst ging met ruim 15 procent omhoog tot 4,3 miljard euro, mede dankzij kostenbesparingen.