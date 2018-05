Corruptieproces tegen Eni en Shell opnieuw uitgesteld

Het uitstel is te wijten aan een beroep van voormalige Shell-topmannen. Volgens de ex-bestuurders is er een procedurele fout gemaakt toen de zaak werd doorverwezen naar de rechtbank in Milaan. Hun beroep dient op 12 juni bij het Italiaanse hooggerechtshof.

Bij de volgende bijeenkomst zal de rechtbank in Milaan zich buigen over de vraag of bijvoorbeeld internationale non-gouvernementele organisaties zich bij de zaak mogen voegen. Het is de tweede keer dat het corruptieproces wordt uitgesteld. In maart werd de start van het proces uitgesteld tot 14 mei.

Het corruptieproces draait om de vraag of bestuurders van de oliebedrijven steekpenningen hebben betaald om de rechten voor een groot olieveld binnen te halen. Onder anderen de topman van Eni, Claudio Descalzi, en Malcolm Brinded, een voormalig bestuurder bij Shell, zijn aangeklaagd.