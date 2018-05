Canadese wietkweker doet weer overname

Met de samenvoeging verwachten de bedrijven onder meer de kosten omlaag te krijgen, melden ze maandag.

Aandeelhouders van Aurora krijgen 61 procent van het samengevoegde bedrijf in handen. De overige 39 procent wordt onder de aandeelhouders van MedReleaf verdeeld.

De wietkwekers zijn samen goed voor de teelt van 570.000 kilo cannabis per jaar, verdeeld over negen locaties in Canada en twee in Denemarken.

Het is niet voor het eerst dat Aurora zich op het overnamepad begeeft. Begin dit jaar lijfde het bedrijf zijn kleinere rivaal CanniMed Therapeutics al in. Met die overname vergrootte Aurora al zijn productiecapaciteit, in aanloop naar de legalisatie van recreatief gebruik van cannabis in Canada later dit jaar.

In Canada werd medicinaal gebruik al in 2001 gelegaliseerd, waardoor er veel wietproducenten in het land zijn.