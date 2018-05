Online kiosk Blendle haalt 4 miljoen euro op bij BookSpot

Blendle gebruikt het bedrag voor verdere groei, onder meer door marketing.

In Blendle kunnen mensen artikelen uit kranten en tijdschriften lezen tegen betaling van een klein bedrag per artikel. Via Blendle Audio kunnen leden onderweg luisteren naar verhalen uit kranten en tijdschriften. Volgens Blendle-oprichter Alexander Klöpping zal onder meer flink geïnvesteerd worden in deze luisterdienst.

Liefde

Blendle en BookSpot vinden elkaar naar eigen zeggen ''in de liefde voor lezen van boeken en journalistieke producties". Ook hebben de bedrijven de ambitie om lezen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

"Novamedia heeft met BookSpot en boekhandel Scheltema, meerdere uitgeverijen en met de Goede Doelen Loterijen veel ervaring met media en marketing", verklaart oprichter en CEO Alexander Klöpping van Blendle. Hij stelt die ervaring in te willen zetten voor Blendle.

Grootste investering

Strunge richtte eerder verschillende bedrijven op en verkocht deze. Hij stond onder meer aan de wieg van telecombedrijven Onfone en Plenti en een abonnementsdienst voor e-books en audioboeken Mofibo.

Het bedrag dat hij in Blendle steekt, is zijn grootste investering tot nu toe. "In deze tijden concurreert een journalistieke reportage met video op Netflix, browsen op Facebook en luisteren op Spotify. Ik geloof dat Blendle kan herdefiniëren hoe we journalistiek tot ons nemen", meent Morten Strunge.

Eerder investeerden New York Times, Axel Springer, Nikkei en INKEF Capital al in Blendle. In oktober vorig jaar trok De Telegraaf zich overigens terug uit abonnementsdienst Blendle Premium. Losse artikelen uit De Telegraaf zijn nog wel via Blendle te koop.

Eerder keerde NRC de online kiosk al de rug toe.