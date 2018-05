ABN AMRO moet flink meer opzijzetten voor slechte leningen

De bank boekte wel vorderingen met het terugbrengen van de kosten, maakt het bedrijf maandag bekend.

De post voor kredietvoorzieningen en overige vorderingen kwam uit op 208 miljoen euro, tegen 63 miljoen euro in het eerste kwartaal vorig jaar.

Er moest vooral meer geld opzij worden gezet voor klanten in de offshoresector en scheepvaart, waar het economisch herstel nog steeds kwetsbaar is.

Bedrijven in die branches zijn afhankelijk van de investeringen van grote olieconcerns en die laten vooralsnog op zich wachten.

Uitzonderlijk

De toename is opmerkelijk, omdat de stroppenpot bij bijvoorbeeld ING onlangs juist erg laag uitkwam. ABN AMRO noemt de hoogte van deze last dit kwartaal uitzonderlijk.

Over een langere periode gaat de bank nog steeds uit van een daling van het bedrag dat hiervoor opzij wordt gezet.

Nettowinst

Onder de streep hield de bank 3 procent minder over, met een nettowinst van 595 miljoen euro. De rentebaten bleven volgens ABN AMRO wel sterk. De bank profiteerde van de toenemende kredietverlening in onder meer het Nederlandse mkb.

De belangrijke graadmeter die de kosten van de bank afzet tegen de inkomsten, verbeterde naar 57,9 procent. Daarmee ligt ABN AMRO op koers om zijn financiële doelen voor 2020 te halen.

Digitalisering

''In het afgelopen anderhalf jaar hebben we ruim de helft van de beoogde 900 miljoen euro aan kostenbesparingen gerealiseerd'', benadrukt topman Kees van Dijkhuizen in een toelichting.

ABN AMRO zet bijvoorbeeld sterk in op digitalisering. Daarom schrapte de bank eerder ook al veel banen. Volgens Van Dijkhuizen is het niet nodig om de complete IT-systemen te vervangen. In plaats daarvan worden doorlopend moderniseringen ingevoerd.

Kapitaalbuffers

Beleggers zijn ook erg geïnteresseerd in de kapitaalbuffers bij de bank. De zogenoemde CET1-ratio, die hier meer inzicht in geeft, kwam eind vorig jaar nog uit op 17,7 procent. De graadmeter is evenwel weggezakt naar een nog altijd relatief sterke 17,5 procent.

Voor beleggers blijft het daarmee wel spannend. ABN AMRO had eerder juist gezegd erover na te denken om aandeelhouders meer te gaan belonen, maar dan moet deze ratio wel boven de 17,5 procent blijven.

Dagvaarding

Maandag werd ook bekend dat directeur Pieter Lakeman van Swapschade B.V. de bank dagvaardt voor 7 miljoen euro. Hij doet dat namens tien mkb-bedrijven die volgens hem schade hebben geleden door het afsluiten van zogenoemde renteswaps bij ABN AMRO.

Volgens Lakeman had de bank deze financiële producten nooit mogen verkopen en heeft ABN AMRO de zorgplicht geschonden.