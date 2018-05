Raad van commissarissen Funda opgestapt om standpunt NVM

De teruggetreden voorzitter Gerard Cremers wil niet uitleggen waar het precies om gaat. Hij en commissarissen Jitse Groen en Oswald Coene hadden in ieder geval de indruk dat ze van de NVM "niet de kans kregen om de rol te spelen die een raad van commissarissen zou moeten spelen''.

De directie van de huizensite verklaart dat het besluit van de commissarissen "onverwacht" komt. De commissarissen en dan in het bijzonder Cremers worden bedankt voor hun hun inzet in de afgelopen jaren. De 72-jarige Cremers zou sowieso al vertrekken, maar dat vertrek stond op de agenda voor volgende week.

De NVM is meerderheidsaandeelhouder, de rest van Funda is van een stichting die als vertegenwoordiger optreedt namens 2.200 certificaathouders. De NVM was niet bereikbaar voor commentaar.

Funda is in 2001 door de NVM opgericht voor consumenten die zich willen oriënteren op woningen die te koop of te huur zijn. De site krijgt meer dan 44 miljoen bezoeken per maand.