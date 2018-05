Problemen woonwinkelconcern Steinhoff groter dan gedacht

Het onderzoek van Steinhoff zelf richt zich nu ook op de voormalige bestuurders van het op één na grootste woonwinkelbedrijf, na Ikea. Naar verwachting betekent dat ook dat de pijlen worden gericht op oud-topman Markus Jooste, die aftrad toen het schandaal naar buiten kwam.

De kwestie rond Steinhoff wordt vanaf verschillende kanten onderzocht. Het aandeel verloor sinds december meer dan 95 procent van zijn waarde en ging donderdag opnieuw flink omlaag.

Er lopen meerdere claims tegen het bedrijf, onder meer van investeerders die zich bedrogen voelen. Zo stelt de Nederlandse beleggersvereniging VEB Steinhoff, de accountants en betrokken banken aansprakelijk voor verliezen van beleggers.

Het bestaan van Steinhoff is in gevaar gekomen door de financiële problemen. Volgende week wordt gesproken met geldschieters over de herfinanciering van ruim 10,4 miljard euro aan leningen. Vooralsnog werden om die reden al veel bezittingen in de verkoop gedaan, maar dat is geen oplossing voor de langere termijn.