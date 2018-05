Kabinet niet van plan in te grijpen bij Air France-KLM

Dat maken minister Wopke Hoekstra (Financiën) en vicepremier Hugo de Jonge woensdag in verschillende bewoordingen duidelijk.

"Bij geen enkel loonconflict is het aan de overheid om dat op te lossen", zei De Jonge na afloop van de ministerraad. Franse vakbondsleden leggen het werk neer omdat hun looneis van ruim 5 procent geen gehoor krijgt in de directiekamer.

De Jonge wijst erop dat de luchtvaartcombinatie Air France-KLM de facto een Frans bedrijf is. Er zijn geen aandelen in Nederlandse handen, in tegenstelling tot de Franse overheid die 14,3 procent van het concern bezit.

Aandelen

Het kabinet is ook niet van plan om aandelen te kopen om zo invloed te krijgen, liet Hoekstra al eerder op de dag weten. "Dat is niet aan de orde", aldus de bewindsman. Hij is als minister van Financiën wel voor een kleine 6 procent eigenaar van alleen KLM.

Hoekstra: "Het is in het belang van de onderneming dat daar snel rust komt. Je hoeft geen grote bedrijfskundige te zijn om te weten dat de luchtvaartmarkt erg competitief is. Dat betekent dat de onderneming ook op de kosten en op de loonkosten zal moeten letten."

Volgens De Jonge hoeft Air France-KLM niet gered te worden door de overheid. "De rust moet terugkomen en de concurrentiepositie moet worden versterkt."

Kosten

Vanuit Franse regeringskringen is eveneens meerdere keren duidelijk gemaakt dat de staat niet zal bijspringen als het luchtvaartbedrijf in de problemen komt.

De stakingen bij de Franse tak hebben tot nu toe 75 miljoen euro gekost. Die kosten lopen dit jaar vermoedelijk op tot 300 miljoen euro. Een bittere pil voor de KLM-medewerkers, zij zagen dat hun bedrijfsonderdeel juist goede cijfers liet zien in het eerste kwartaal.

Vanwege de economische belangen benadrukken Nederlandse kabinetsleden wel dat er een oplossing moet komen voor het arbeidsconflict. Zij hebben contact met hun Franse ambtsgenoten, maar de oplossingen moeten vanuit het bedrijf komen en niet van de overheid, benadrukte De Jonge woensdag.

"Ga polderen", zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag al richting de Franse werkgever en werknemers.