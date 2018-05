'Warenhuisketen HEMA komt in Belgische handen'

Dit meldt De Telegraaf woensdag op basis van anonieme bronnen. Volgens het dagblad is er op hoofdlijnen een mondeling akkoord, maar kan het nog een paar weken duren voordat de kogel door de kerk is.

Een bron vertelt aan Het Financieele Dagblad (FD) dat Core Equity een bedrag van ongeveer 1 miljard euro betaalt voor HEMA, inclusief de schulden van het concern. Een woordvoerder van HEMA wil geen reactie op de berichten geven.

In september van 2017 bevestigde Lion Capital dat het concern HEMA opnieuw in de etalage is gezet. Sinds 2007 is de winkelketen in handen van de investeringsmaatschappij. In 2010 werd ook al geprobeerd om HEMA aan een nieuwe eigenaar te slijten, maar toen mislukte dat.

Te rooskleurig

Volgens het FD kon Lion Capital in een eerder stadium geen akkoord bereiken met investeringsmaatschappij Clayton Dubilier & Rice en evenmin met een samenwerking van Gilde en Alpinvest. Andere partijen zouden daarvoor al zijn afgehaakt, omdat de vraagprijs te hoog was en Lion Capital het herstel van HEMA te rooskleurig voorstelde.

Core Equity werd vorig jaar opgericht en HEMA zou de tweede investering voor de investeringsboetiek uit Brussel worden. Naar verluidt richt Core Equity zich vooral op ondernemingen waarbij ingegrepen moet worden.

Nettoverlies

HEMA heeft al jaren moeite met het realiseren van winst. Over 2017 steeg het nettoverlies naar 30 miljoen euro. Een jaar eerder stond het verlies op 26,2 miljoen euro.

Het grotere verlies zou te wijten zijn aan eenmalige lasten voor het herfinancieren van het bedrijf en het bekijken van strategische opties. De eenmalige posten liepen op tot 23 miljoen euro. Wel werd vorig jaar een recordomzet van 1,2 miljard euro geboekt, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2016.

In het laatste kwartaal van 2017 boekte HEMA overigens wel winst, namelijk 6 miljoen euro, tegenover een verlies van 0,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.