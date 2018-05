Bioscoopketen Kinepolis trekt meer bezoekers aan

Die stijging is voornamelijk het gevolg van de overname van NH Bioscopen in Hoofddorp en Schagen en de opening van een grote bioscoop in Utrecht vorig jaar.

De zeventien Nederlandse bioscopen van Kinepolis trokken het afgelopen kwartaal iets meer dan 1 miljoen mensen. Dat is ruim een kwart meer dan één jaar eerder.

Wereldwijd zag de uitbater de bezoekersaantallen nog sneller stijgen, met 42 procent tot 9,4 miljoen mensen. Die toename komt op het conto van de eerste overnames die Kinepolis in Canada deed, waardoor de keten er circa 2,7 miljoen filmbezoekers bij kreeg.

Ook de totale opbrengsten stegen volgens Kinepolis, dat geen exacte omzetcijfers gaf. Die groei was vanwege lagere ticketprijzen in Canada overigens minder fors dan die in bezoekersaantallen. De nettowinst steeg ook.