Brouwer AB InBev reserveert 2 miljard dollar voor WK-promotie

De grootste brouwer ter wereld is een omvangrijke reclamecampagne gestart om wereldwijd meer bier te verkopen. Het merk Budweiser is wereldwijd ook sponsor van het WK in Rusland.

In totaal heeft de van huis uit Belgische brouwer 2 miljard dollar gereserveerd voor promotie van zijn bieren rondom sportwedstrijden en andere evenementen, meldt het concern woensdag.

Een deel van het geld wordt gebruikt voor het verbeteren van de leveringsketens. De brouwer maakte verder bekend circa 160 miljoen dollar aan kostenbesparingen te hebben gerealiseerd, gerelateerd aan de overname van SABMiller.

Over de eerste maanden van het jaar wist AB InBev met name in Europa, Mexico en China meer bier te slijten, wat resulteerde in een groei van het bedrijfsresultaat met bijna 7 procent tot krap 5 miljard dollar.

In het Verenigd Koninkrijk werd Bud Light goed ontvangen. Daarnaast viel de timing van Chinees nieuwjaar gunstig. Mede door de oplopende promotiekosten viel de winst lager uit, op 1,3 miljard dollar.