Hogere winst en omzet voor Ahold Delhaize

De omzet van de onderneming steeg ten opzichte van een jaar eerder bij constante wisselkoersen met 2,5 procent tot 14,9 miljard euro. De winst dikte met ruim een kwart aan tot 407 miljoen euro.

Ahold Delhaize meldde verbeterde prestaties in de Verenigde Staten en hoopgevende verkooptrends in België. Ook in Nederland gingen de zaken goed.

Wat online betreft wees Ahold Delhaize specifiek naar bol.com en ah.nl. De onlineverkopen dikten met ruim 23 procent aan.

Dure dollar

De gevolgen van de dure dollar ten opzichte van de euro wogen wel flink op de onderneming, doordat Ahold Delhaize een groot deel van zijn opbrengsten uit de Verenigde Staten. Als deze wisselkoerseffecten worden meegerekend was sprake van een 5,9 procent lagere omzet en een 14,5 procent hogere winst.

Topman Dick Boer, die zijn plek op 1 juli over zal dragen aan zijn opvolger Frans Muller, was tevreden met de prestaties. Ahold Delhaize zag de vergelijkbare omzet in Nederland met 3,2 procent aandikken.

Beschermingswal

Het concern verlengt verder de periode van een beschermingsconstructie om zo ongewenste investeerders buiten de deur te houden of een opsplitsing van het supermarktconcern te voorkomen.

De verlenging gaat medio december in en geldt voor een periode van vijftien jaar. De Stichting Continuïteit Ahold Delhaize kan preferente aandelen van het supermarktconcern verkrijgen en daarmee een beschermingswal opwerpen tegen een mogelijke overname van de onderneming.

Aandeelhoudersvergadering

Ahold Delhaize kondigde wel aan dat binnen zes maanden na eventuele opwerping van de beschermingswal, een aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden om de kwestie te bespreken. Binnen een jaar na het uitoefenen van de beschermingsconstructie kan dan worden gestemd door aandeelhouders over intrekking van aandelen die worden verstrekt aan de stichting. De stichting zal niet meestemmen over de zaak.

De afgelopen tijd kwam Ahold Delhaize nog onder druk te staan van de Franse activistische aandeelhouder CIAM om de beschermingsconstructie op te heffen. CIAM had geëist dat de aandeelhouders van Ahold Delhaize kunnen stemmen over de constructie.

Overwinning

Met de toezegging dat de beschermingswal na een jaar weer kan worden weggestemd door aandeelhouders, is CIAM echter tevreden. De investeerder noemt die concessies ''een aanzienlijke overwinning voor fatsoenlijk bestuur en investeerdersrechten''.

CIAM wijst erop dat de Nederlandse regering al praat over een afkoelingsperiode van 250 dagen bij vijandige overnames. Dit gebeurde nadat Unilever en AkzoNobel vorig jaar al overnameprooien waren. Het verschil tussen die 250 dagen en het jaar bij Ahold Delhaize is dan niet heel groot meer.

Volgens CIAM moet er nog wel meer gebeuren, maar de activistische aandeelhouder hoopt dat dit het begin is van een transparante en open omgang met de aandeelhouders.