Europese tak Tata Steel wil onderdelen afstoten

Het staalconcern, dat op het punt staat om te fuseren met ThyssenKrupp, is begonnen met het zoeken naar potentiële kopers voor de bedrijfsonderdelen.

Tata heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen zijn hele portfolio uitvoerig onder de loep genomen, om te bezien welke onderdelen wel en welke onderdelen niet passen in de toekomstplannen van het bedrijf. De divisies die in de etalage staan leveren met name producten aan nichemarkten.

De afgelopen jaren werden door Tata wel vaker onderdelen van de hand gedaan. Het geld dat met de verkoop van de in totaal vijf divisies wordt opgehaald, stelt Tata in staat te investeren in zijn kernmarkten en -activiteiten. Het afstoten van de onderdelen is puur strategisch ingegeven, zo werd benadrukt.