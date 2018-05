Nieuwe topman voor resterende Xenos-winkels

Bijvoet volgt Francine van Dierendonck op, die sinds juni 2016 de leiding over de Xenos-winkels had, zo maakt het detailhandelsconcern dinsdag bekend. De formele overdracht van de Xenos-winkels is afgerond.

Het gaat om de zestig winkels van Xenos die de familie Blokker heeft overgenomen van Blokker Holding. De overige 110 filialen worden omgebouwd tot de formule van interieurwinkelketen CASA, zo werd in maart aangekondigd.

De interieurwinkelketen heeft vijfhonderd winkels in acht Europese landen en wordt nu door het ombouwen van de Xenos-winkels ook in Nederland actief. CASA is eveneens eigendom van de familie Blokker.

Bijvoet werkte eerder onder meer als CEO en CFO bij Bakkersland. Daarnaast wordt Barthold Boreel aangesteld als financieel en logistiek directeur bij Xenos.

180 banen

Door het ombouwen van bijna twee derde van de filialen van Xenos naar CASA-winkels raken 180 van de 2.930 Xenos-medewerkers hun baan kwijt.

De eerste vijftig CASA-winkels zullen voor het einde van dit jaar opengaan. De rest van de filialen volgt voor de zomer van 2019.