Japanse farmaceut akkoord met overname van 52 miljard euro

Met de overeenstemming lijkt er nu toch echt schot in de grootste overzeese overname door een Japans bedrijf ooit te komen.

Takeda wil met de inlijving van het Iers-Amerikaanse bedrijf zijn medicijnportfolio versterken. Het grootste farmaceutische bedrijf van Japan kwam de laatste tijd al meerdere keren met een overnamevoorstel bij Shire langs.

Eerst werden de Japanners telkens de deur gewezen. Pas eind april kwam de top van Shire welwillender ten opzichte van de toenaderingen te staan.

In zijn finale bod heeft Takeda onder meer nog iets gesleuteld aan het deel van de overnamesom dat in contanten wordt afgehandeld. Dat deel is nog iets opgekrikt, om het bestuur van Shire te bewegen zijn aandeelhouders aan te bevelen in te stemmen met de bieding. De totale prijs per aandeel komt uiteindelijk neer op 49,01 Britse pond.

Shire ontwikkelt onder meer medicijnen tegen hemofilie. Doordat deze ziekte relatief zeldzaam is, zijn de behandelingen daarvoor lucratiever dan standaardmedicijnen.