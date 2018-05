'Directie Xerox hoeft toch niet te vertrekken'

Omdat deze beleggers zich niet aan de voorwaarden voor het vertrek van de directieleden houden, mogen Jacobson en consorten volgens Xerox toch in functie blijven.

Het conflict houdt verband met de geplande overname van Xerox door het Japanse Fujifilm. Beleggers als Carl Icahn en Darwin Deason zien die fusie niet zitten en nemen het Jacobson kwalijk dat hij de deal door wil drukken. Volgens hen doet hij dat om zijn eigen positie als topman veilig te stellen. Het vertrek van Jacobson zou ook de overname op losse schroeven zetten.

De beleggers en Xerox kwamen tot een akkoord, waarna woensdag het vertrek van Jacobson werd aangekondigd. Een van de voorwaarden was dat Deason zijn rechtszaak tegen de producent van kopieerapparaten zou staken. Volgens Xerox is dit niet gebeurd, dus hoeft het bedrijf zijn directie niet te vervangen.

Juridische strijd

Icahn en Deason bevestigden in een schriftelijke reactie dat de overeenkomst is komen te vervallen. Niettemin zetten ze hun juridische strijd tegen de overnameplannen en het huidige Xerox-bestuur voort. "We blijven vechten om Xerox te redden en te versterken."

Xerox kondigde in januari aan deel uit te willen maken van een joint venture met Fujifilm, die na verloop van tijd eigendom van het Japanse bedrijf zou worden. Een rechtbank in New York legde deze overname vorige week tijdelijk stil, omdat Deason en Icahn bezwaren hadden ingediend.