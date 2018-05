Gezichtsbepalende Maastoren in Rotterdam heeft nieuwe eigenaar

De toren, die zelfs voor een klein deel in de Nieuwe Maas staat, is nu in handen van een joint venture van FOM Real Estate, Asia Pacific Real Estate en Coquine SA. De prijs voor de toren uit 2010 is niet bekendgemaakt.

Het gebouw dat pal naast de Erasmusbrug staat, meet 165 meter en is een van de bekendste landmarks van Rotterdam. De toren is langdurig aan de bedrijven Deloitte en AKD verhuurd.

De wolkenkrabber heeft diverse prijzen gekregen, onder meer De Vernufteling vanwege de ingenieuze manier waarop het gebouw door het rivierwater wordt verwarmd en gekoeld.

Rotterdam is koploper als het gaat om hoge kantoren. Ook de nummer twee, De Delftse Poort (151 meter), en de nummer drie, De Rotterdam (151 meter), staan in de havenstad, net als de hoogste woontoren, New Orleans (158 meter).

De nieuwe Zalmhaventoren in Rotterdam wordt de eerste woontoren in Nederland die boven de 200 meter uitkomt. De 215 meter hoge toren moet in 2020 klaar zijn.