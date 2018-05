'Economie EU staat er goed voor, maar protectionisme is een gevaar'

De verwachting voor Nederland zit met 3 procent voor 2018 en 2,6 procent volgend jaar ruim boven het gemiddelde. Externe factoren, zoals protectionisme op de wereldmarkt, kunnen deze zonnige voorspellingen echter verstoren, waarschuwt Brussel.

"Europa blijft profiteren van robuuste groei, waardoor de werkloosheid in tien jaar niet meer zo laag is geweest", aldus EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken). "De investeringen nemen toe en de openbare financiën verbeteren."

Het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone zal dalen tot 0,7 procent van het bbp. "Het grootste risico voor deze rooskleurige verwachtingen is protectionisme, wat niet de nieuwe norm moet worden", zegt Moscovici.

Daarmee verwijst de Fransman naar de handelsspanningen tussen Europa en de Verenigde Staten. President Donald Trump dreigt met onder meer invoerheffingen op staal en aluminium voor de EU als per 1 juni geen oplossingen zijn gevonden voor wat hij oneerlijke markttoegang voor Amerikaanse producten in de EU noemt.

Volgens Brussel moet de EU zich tegen deze dreigingen wapenen met gezonde begrotingen en financiële buffers, en door productiviteit en investeringen aan te moedigen.

Nederland

Voor Nederland stelt de commissie de groeiverwachting dit jaar nog een tandje bij. Drie maanden geleden ging ze uit van 2,9 procent, nu dus 3.

Ze voorspelt dat de lonen dit jaar met gemiddeld 2,7 procent zullen stijgen en in 2019 met 3,3 procent, "aanzienlijk meer dan de gemiddelde 1,8 procent in de laatste tien jaar". De inflatie zal van 1,3 procent in 2017 geleidelijk blijven stijgen tot 1,6 in 2018 en 2,2 in 2019.

Door de groei en het begrotingsoverschot denkt de commissie dat de Nederlandse overheidsschuld verder zal dalen naar 53,5 procent dit jaar en iets boven 50 in 2019. Dat is ver onder de EU-norm van 60 procent van het bbp.

Brussel waarschuwt dat "lagere gasopbrengsten" een budgettair risico vormen.