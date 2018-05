Adidas boekt meer omzet ondanks ongunstige wisselkoers

Het Duitse bedrijf mikt dit jaar op een omzetstijging van 10 procent.

Adidas zou in het eerste kwartaal 10 procent meer omzet hebben binnengekregen als de waarde van de dollar in die periode niet naar het laagste niveau in drie jaar was gezakt.

Daardoor leverden de verkopen in de Verenigde Staten omgerekend naar euro's minder op. De omzet steeg desondanks nog met 1,9 procent.

Adidas deed vooral goede zaken in Noord-Amerika en in de regio China. Ook de online verkopen liepen goed.

Yeezy

Het concern deed het zowel met het eigen merkt als met nichemerken als Yeezy goed. Yeezy wordt door rapper Kanye West uitgebracht. Van het merk Reebok werd wel minder verkocht.

Onder de streep hield adidas 540 miljoen euro over. Dat is 18,7 procent meer dan een jaar eerder.

Kanye West

Het bedrijf liet donderdag weten alsnog afstand te nemen van de omstreden opmerkingen die Kanye West heeft gemaakt over slavernij. "Als je hoort dat het vierhonderd jaar duurde, dan klinkt dat als een keuze", zei de rapper over het onderwerp.

Topman Kasper Rørsted van Adidas zei in een toelichting dat het "overduidelijk opmerkingen zijn die we niet kunnen steunen". Hij zei ook er met de rapper over te willen praten. Het verbreken van diens contract is intern nog niet ter tafel gekomen.

De Deen zei verder dat Kanye West belangrijk is voor de strategie van Adidas. De exclusieve sportschoenen van Yeezy moeten Adidas als geheel meer cachet geven. De verkopen zelf zijn niet substantieel, omdat ze slechts in beperkte aantallen in de winkels liggen.