NS wil snellere locomotieven voor traject tussen Amsterdam en Berlijn

Het is bovendien de bedoeling dat ze de hele route kunnen rijden. Nu moet de locomotief bij de grens worden gewisseld. Die stop kost ongeveer tien minuten.

De NS is een aanbesteding begonnen om twaalf Siemens Vectron-locomotieven te leasen. Zulke locomotieven rijden al in Duitsland en Tsjechië. Ze kunnen 200 kilometer per uur rijden. Het is de bedoeling dat ze eind 2019 of 2020 op het spoor verschijnen. Wat dat kost, is nog niet bekend.

Een rit tussen Amsterdam en Berlijn duurt nu 6 uur en 22 minuten. Dat is bijna twee keer zo lang als een rit tussen Amsterdam en Parijs. De NS kan niet zeggen hoeveel korter een rit naar de Duitse hoofdstad zou kunnen worden.

Ideeën

De NS heeft meer ideeën om sneller in Berlijn te komen. Minder stops onderweg bijvoorbeeld. Nu zijn er vijftien haltes op de route.

''Een stop van een minuut kost je al drie minuten, omdat je ook moet afremmen en optrekken'', aldus een NS-woordvoerder.

Ter vergelijking: de trein van en naar Parijs stopt onderweg maar vier keer. Een andere optie is het gebruiken van snel spoor tussen Hannover en Berlijn.

De NS hoopt ook dat de internationale trein meer aandacht krijgt bij het maken van de Duitse dienstregeling. Nu moet de trein van en naar Berlijn vaak wachten op landelijke en regionale treinen.