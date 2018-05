Economische groei in eurozone neemt af in eerste kwartaal

Dit meldt het Europese statistiekbureau Eurostat woensdag in een eerste raming. In de laatste drie maanden van vorig jaar groeide de economie nog met 0,7 procent op kwartaalbasis.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2017 is de economie in de eurozone met 2,5 procent gegroeid. Vorig kwartaal kwam dit cijfer nog uit op 2,8 procent.

Ook in de Europese Unie groeide de economie afgelopen kwartaal met 0,4 procent op kwartaalbasis. Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kwam de groei uit op 2,4 procent. In het vierde kwartaal van 2017 kwamen deze cijfers uit op respectievelijk 0,6 procent en 2,7 procent groei.

De werkloosheid in de eurozone in maart vergeleken met februari stabiel op 8,5 procent. Een jaar geleden stond het werkloosheidscijfer in dezelfde maand nog op 9,4 procent. In totaal schat Eurostat dat er in de eurozone 13,8 miljoen mensen een baan zoeken. Dit is een daling van 83.000 werkzoekenden.