Warenhuisketen de Bijenkorf ziet omzet in 2017 verder toenemen

De omzet is daarmee voor het vijfde jaar achtereen gestegen, laat het bedrijf dinsdag weten.

Het bedrijf moest wel een eenmalige voorziening nemen voor de eerder aangekondigde samenvoeging van twee bestaande distributiecentra en de daaruit volgende banenreductie.

Als dit buiten beschouwing wordt gelaten, is de operationele winst voor afschrijvingen in 2017 met 8 procent gestegen naar 38,7 miljoen euro. Dat is een toename van 2,7 miljoen euro.

Online

Zowel de fysieke winkels als de webwinkel hebben aan de groei bijgedragen. De omzetten bij deze onderdelen zijn met respectievelijk 8 procent en 32 procent gestegen.

Volgens het bedrijf is de online groei mede te danken aan de invoering van gratis verzendingen in Nederland en België.

Verder zag het detailhandelsbedrijf het aantal bezoekers in de winkels vorig jaar met 2 procent toenemen. De webwinkel trok bijna een kwart meer bezoekers.

Investeringen

De Bijenkorf heeft vorig jaar ruim 33 miljoen euro uit eigen kas geïnvesteerd in de winkels en online activiteiten.

Zo is in Rotterdam een nieuwe cosmetica-afdeling en in Utrecht een nieuwe heren-, cosmetica- en accessoire-afdeling ingericht. Dit jaar worden in vijf van de zeven winkels afdelingen vernieuwd en verbouwd.

CEO Giovanni Colauto zegt in een toelichting dat het bedrijf continu blijft vernieuwen om klanten iets nieuws te kunnen bieden. "We investeren in merken, service en winkelbeleving", aldus Colauto.

Distributiecentra

Volgens hem is de samenvoeging van de distributiecentra in 2019 en het houden van een centrale voorraad nodig om het serviceniveau te verbeteren.

"Helaas betekent het wel dat we afscheid moeten nemen van 143 werknemers die werkzaam zijn in het distributiecentrum in Woerden."