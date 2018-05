Opnieuw minder bussen door tweede dag staking in streekvervoer

Door twee dagen het werk neer te leggen, willen FNV en CNV hun eisen voor een nieuwe cao bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

Volgens de bonden is de eerste stakingsdag in bijna het hele land goed verlopen. Meer dan 85 procent van het personeel legde het werk neer, meldde FNV. De verschillende vervoerders lichten de reizigers zelf in over welke lijnen wel en niet rijden.

Dinsdag wordt er gestaakt tot 23.00 uur. 's Middags vindt op initiatief van FNV een demonstratieve mars plaats in Den Haag. Alle stakende werknemers zijn opgeroepen hieraan deel te nemen.

Plaspauzes

De stakers willen een loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verminderen en plaspauzes tijdens hun dienst. De werkgevers hadden geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden. Die ging daar niet in mee.

FNV-onderhandelaar Paula Verhoef heeft maandagavond in Nieuwsuur gezegd dat de staking volgende week een regionaal vervolg krijgt. ''Wij realiseren ons wel dat het lastig is voor passagiers, er komt dus niet opnieuw een landelijke staking, maar we gaan regionaal wel druk zetten."

Grote steden

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) valt niet onder de actie. Zij hebben een andere cao.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Veroer (VWOV) stelde maandag dat niet al het streekvervoer stil lag. Volgens voorzitter Fred Kagie is het draagvlak voor de staking beperkt. "We zien opvallend veel verlofaanvragen voor maandag en dinsdag", aldus Kagie. "Hieruit maken wij op dat veel collega's geen positie in willen nemen."