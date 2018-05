'Werkdruk is een beetje hip en ontspanning is een vies woord'

Een glazenwasser of schoonmaker had tien jaar geleden minder aan zijn hoofd dan nu, benadrukt Dennis Karakoc van StressCentrum dinsdag in de NU.nl-podcast Dit wordt het nieuws. Ook in het onderwijs moet bijvoorbeeld meer werk verzet worden.

Maar dat is niet het enige. "Ambulancebroeders worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met agressie. En ook leerkrachten worden veel meer geconfronteerd met agressie en intimidatie", weet hij. "Daarnaast is het ook zo dat we in een samenleving zitten waarbij werkdruk of het druk hebben ook een maatschappelijk verschijnsel is. Druk is een beetje hip en ontspanning is eigenlijk een vies woord."

Karakoc wijst bijvoorbeeld op de smartphone, die voor veel jongeren het eerste en het laatste is dat ze iedere dag zien.

"Er is onvoldoende ruimte om even geen prikkels te hebben. Dat zorgt er dus voor dat we met z'n allen in een soort maatschappij verwikkeld raken waarbij er een constante prestatiedruk is. En als die er niet is, dan leggen we die onszelf wel op."

Balans

Er is sprake van werkdruk als er geen goede balans is tussen de eisen die aan het werk worden gesteld en de mogelijkheden van werknemers om de taken goed uit te kunnen voeren.

Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid werk die je kunt verrichten, maar ook met de emotionele belasting van het werk.

"Maar er spelen ook andere factoren mee", aldus Karakoc. "Ben je bijvoorbeeld in staat om je pauzes zelf te organiseren, heb je autonomie in je werk, heb je steun van je collega's of van je leidinggevende? Dat geheel samen bepaalt eigenlijk hoe die balans is."

Privé

Niet alleen de aard van je werk en je werkomstandigheden bepalen of je werkdruk ervaart. "Iemand die bijvoorbeeld in de privésituatie mantelzorg verricht, kan een hoge mate van belasting hebben", legt Karakoc uit. Dit kan uiteindelijk op het werk tot problemen leiden.

Er zijn dus factoren die per persoon verschillen. "Welke belasting heb je thuis? Hoe stressbestendig ben je zelf? Hoe competent ben je? Dat geheel bepaalt waarom de een bijvoorbeeld wel een bepaalde werkdruk of werkstress kan ervaren en een ander zegt: 'Ik heb nergens last van'."

Serieus nemen

Volgens Karakoc is het vooral belangrijk om signalen van werkdruk heel serieus te nemen, omdat de druk kan leiden tot werkstress.

"En werkstress kan leiden tot bepaalde belastingsverschijnselen die - als je daar niets aan doet - zich lichamelijk, psychisch, emotioneel of in het gedrag kunnen uiten." Denk daarbij aan een burn-out, chronische vermoeidheid, spanningsproblemen, nervositeit of een depressie.

Vervolgens moet je als werknemer praten met collega's, je leidinggevende en je hrm-afdeling. "Er zijn een aantal factoren die binnen een organisatie werkstress kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met technologie, de autonomie die mensen hebben of de werktijden, ontwikkelingsmogelijkheden en dat soort zaken."

Ook moet je kijken naar de balans tussen werk en privé: "In veel organisaties is het nog steeds normaal dat mensen altijd hun e-mails moeten lezen, ook na werktijd." Karakoc raadt mensen aan hierover afspraken te maken met hun werkgever.

Ontspanning

"Je kunt zelf ook veel dingen doen", stelt hij. "Dat betekent dat je moet zorgen voor voldoende ontspanning. Zorg voor voldoende rust, herstelmomenten en voldoende slaap."

Ook is het aan te raden om binnen je werk te onderzoeken waar je energie van krijgt en wat je energie kost. "Dat kan bijvoorbeeld heel simpel zijn door tijdens de lunch een wandelingetje buiten te gaan maken. Gewoon even met je collega's een rondje lopen."

Verder is multitasken wat Karakoc betreft uit den boze. Je kunt je beter op één taak richten.

Werkgevers

Daarbij ziet hij ook een taak weggelegd voor werkgevers. "Op het moment dat iemand uit gaat vallen, dan heeft niet alleen hij of zij een groot probleem, maar zijn collega's ook. Want het werk komt bij hen terecht. En uiteindelijk de organisatie natuurlijk ook."

"Iemand met een goede burn-out kan zo'n negen maanden tot twee jaar uit de roulatie zijn. Dus is het ook heel belangrijk dat organisaties gaan kijken hoe ze de werkdruk acceptabel kunnen houden."