'Meer landelijke woningen verkocht in 2017'

Vorig jaar zijn 5.800 zogenoemde landelijke woningen verkocht, blijkt maandag uit gegevens van NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV).

Dat komt neer op een stijging van 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 ging het nog om 5.300 verkopen, een toename van 40 procent in vergelijking met het jaar ervoor.

Volgens de NVM zit de groei volledig in de verkoop van de wat duurdere woningen. "Dit heeft zijn weerslag op de gemiddelde transactieprijs, die in een jaar tijd van 385.000 naar 415.000 euro ging.

Krapte

"Dat er relatief veel dure landelijke woningen zijn verkocht, heeft alles te maken met de krapte in het lage segment", zegt voorzitter Ard Klijsen van NVM A&LV.

"Er komen simpelweg nog maar weinig woningen op de markt onder de 3,5 ton, terwijl er in de duurdere prijsklassen nog ruime keuze is voor de consument."

Aan het eind van 2017 stonden 7.600 landelijke woningen te koop. Dat waren er een jaar eerder nog 9.800.

Woonboerderijen

Verder valt op dat de transactieprijs van woonboerderijen met 8 procent is gestegen naar een gemiddelde prijs van 449.500 euro. Sinds 2010 is dit gemiddelde niet zo hoog geweest.

De gemiddelde verkoopprijs voor alle Nederlandse woningen was het afgelopen jaar 260.500 euro. Dat is 9 procent hoger dan in 2016.

Vorig jaar werd een woonboerderij na gemiddeld een halfjaar verkocht. Dat is een maand korter dan in 2016. Het aanbod is vorig jaar met 17 procent naar 2.770 gedaald.