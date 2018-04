Werknemers streekvervoer staken, maandag en dinsdag minder bussen

Daarnaast willen de chauffeurs een loonsverhoging van meer dan 3 procent. Vakbonden FNV en CNV riepen vorige week hun leden op om maandag het werk neer te leggen. Ze willen met de 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten.

Het openbaar vervoer in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is uitgezonderd, omdat de medewerkers daar onder een andere cao vallen. Ook NS-treinen rijden volgens de dienstregeling.

Volgens een woordvoerder van Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) ligt maandagochtend niet al het streekvervoer plat. "Connexxion rijdt bijvoorbeeld wel. Momenteel zijn we aan het inventariseren hoe groot de staking is."

Vakbond

Volgens vakbond FNV knijpen de werkgevers de chauffeurs al jaren uit. "De rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. We willen keiharde afspraken in de cao", stelt FNV-bestuurder Paula Verhoef.

Hanane Chikhi (CNV) wijst erop dat betere afspraken over loon, werkdruk en plaspauzes ook van belang zijn voor de veiligheid van en de service aan de reizigers.

De VWOV probeerde via de rechter de staking te voorkomen, maar van de rechter mocht de actie doorgaan. De vereniging stelt dat het draagvlak voor de staking beperkt is. "We zien een opvallend hoog aantal verlofaanvragen van werknemers die niet weten welke positie ze moeten innemen."

Ontwrichtend

Volgens de VWOV is de staking maatschappelijk ontwrichtend, omdat er extra toeristen zijn vanwege de meivakantie. De staking in het streekvervoer eindigt dinsdagavond.

De cao voor het streekvervoer geldt voor twaalfduizend werknemers. Het is de tweede keer dit jaar dat er acties in het streekvervoer zijn. Op 4 januari reden er door acties voor een betere cao ook nauwelijks streekbussen en regionale treinen.

