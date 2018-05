FIOD doet onderzoek naar omkoping en oplichting bij dochterbedrijven SHV

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de verdenkingen tegenover NRC. SHV is het grootste familiebedrijf van Nederland en eigendom van de familie Fentener van Vlissingen.

In februari vorig jaar bleek uit onderzoek van de krant dat Econosto Mideast jarenlang omstreden commissies betaalde in het Midden-Oosten. Inkopers van olie- en chemiebedrijven kregen geld in ruil voor bestellingen.

Ook zwaartransportbedrijf Mammoet wordt verdacht van omkoping. Bij de bergingstak zou 3 miljoen euro zijn betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in de baai van Nouadhibou in Mauritanië, een klus waarmee 40 miljoen euro van de EU gemoeid is.

Steekpenningen

Diervoederfabrikant Nutreco zou in Chili klanten hebben misleid. Zij zouden meer hebben betaald dan op papier stond. Volgens bronnen heeft het bedrijf ook steekpenningen betaald in Oekraïne.

NRC schrijft dat moederbedrijf SHV niet officieel als verdachte wordt aangemerkt.

