Saudische staatsoliebedrijf Aramco benoemt eerste vrouwelijke bestuurder

De Amerikaanse Lynn Laverty Elsenhans is de eerste vrouw die zitting zal nemen in het bestuur. Ze was eerder bestuursvoorzitter van de Amerikaanse raffinaderij Sonoco en werkte ook voor grote bedrijven als Shell. In 2008 stond ze in de top 30 van de meest invloedrijke zakenvrouwen ter wereld.

De benoeming van een vrouw in de top van een bedrijf is uitzonderlijk in Saudi-Arabië. Onder het bewind van kroonprins Mohammed bin Salman, vinden er echter een aantal belangrijke veranderingen plaats in het land. Zo werd enige tijd geleden ook een vrouw benoemd tot het bestuur van de Saudische beurs.

Naast Elsenhans zijn ondere anderen de Saudische minister van Economische Zaken en de minister van Financiën benoemd als nieuwe bestuursleden van het staatsoliebedrijf. Aramco heeft zondag in totaal vijf nieuwe bestuursleden aangesteld.

De Saudische regering is van plan om een deel van het staatsbedrijf in 2019 naar de beurs te brengen. Met de aanstelling van de nieuwe leden beschikt Aramco in ieder geval over bestuurders met ruimere internationale ervaring. Dit kan mogelijk bijdragen aan het proces van de beursgang.