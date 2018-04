'Plan voor flexibele AOW-leeftijd onverantwoord'

''Je kunt niet aan de AOW-leeftijd morrelen als je niet eerst alles op alles hebt gezet om mensen te begeleiden naar een tweede en derde carrière. Dit zijn ongedekte beloftes aan de achterban, die de belastingbetaler mag betalen'', aldus Baarsma.

De econoom, die tevens kroonlid is bij de Sociaal-Economische Raad (SER), reageerde in de krant op een plan dat PvdA-leider Lodewijk Asscher onlangs opperde. Zijn partij wil dat de leeftijdsgrens voor de AOW minder snel stijgt en pleit tevens voor een flexibele AOW-leeftijd, waardoor iedereen maximaal drie jaar eerder (of desnoods later) kan stoppen.

Baarsma vindt juist dat sociale partners fors meer moeten investeren in individuele scholingspotjes voor alle werkenden, ook flexwerkers. ''We praten in Nederland al decennia over een leven lang leren, maar geven ons geld veel te vaak aan vertrekpremies uit in plaats van opleidingen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij.''