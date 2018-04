Beter Bed nog steeds onder druk in Duitsland

In Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, kampt het bedrijf al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal.

Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf. De omzet in Duitsland daalde in de eerste verslagperiode van het jaar met bijna 12 procent.

Beter Bed als geheel zette een omzet in de boeken van 110,4 miljoen euro. Dat is 4,6 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland was sprake van een omzetgroei met 4,8 procent, Belgiƫ realiseerde een omzetgroei van 60,1 procent, Zweden van 22,9 procent en Oostenrijk van 1,6 procent. Zwitserland en Spanje laten daarentegen een omzetdaling zien van respectievelijk 17,2 procent en 26,7 procent.