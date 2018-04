Time Warner profiteert van populariteit HBO-series

Dat maakt het Amerikaanse media- en entertainmentconcern, dat op het punt staat overgenomen te worden door telecomgigant AT&T, donderdag bekend.

Onder de streep hield Time Warner ruim 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro) over, tegen een nettowinst van 1,4 miljard dollar een jaar eerder. De omzet dikte daarbij met 3 procent aan tot 8 miljard dollar.

Een titel die bij HBO momenteel veel kijkers trekt is Westworld. Time Warner, dat verder eigenaar is van onder meer nieuwszender CNN, profiteert ook van het succes van de series The Alienist en The Last O.G.. Een film die het goed doet, is Ready Player One. In China is de film een kaskraker.

Met de beoogde overname van Time Warner is een bedrag van circa 85 miljard dollar gemoeid. De deal is nog geen uitgemaakte zaak, omdat de plannen nog op mededingingsbezwaren stuiten.

De twee bedrijven proberen momenteel via de rechter af te dwingen dat zij alsnog samen verder mogen gaan.