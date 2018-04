ECB laat historisch laag rentetarief opnieuw ongemoeid

Dit meldt de centrale bank donderdag. Banken kunnen tegen deze rente gratis geld lenen bij de bank.

De depositorente blijft ook onveranderd staan op min 0,4 procent. Financiële instellingen betalen zo geld over de bedragen die ze stallen bij de ECB.

De ECB houdt de renteniveaus al ruim twee jaar op dit niveau en analisten verwachten dat dit nog wel even zo blijft. Verwacht wordt dat de centrale bank eerst het opkoopprogramma zal afbouwen voordat de rentes worden verhoogd.

Het huidige programma loopt eind dit jaar af en verwacht wordt dat de ECB dan ook stopt met het opkopen van obligaties in financiële markten, maar de centrale bank heeft hier nog geen uitsluitsel over gegeven.

Inflatie

De centrale bank neemt al deze maatregelen om de inflatie, de stijging van het prijspeil, in de eurozone te verhogen. De ECB heeft als doelstelling een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Maar bij de laatste melding van Eurostat was de inflatie in de eurozone op jaarbasis 1,3 procent en stond de kerninflatie voor de derde maand op rij op 1 procent.

Centralebankpresident Mario Draghi erkent in een toelichting dat de economische groei en de inflatie in de eurozone licht achterblijven, maar dit zou deels te wijten zijn aan tijdelijke factoren zoals het koude weer, stakingen en de timing van Pasen. Hij benadrukt vertrouwen te hebben in verdere groei van de inflatie en de Europese economie.

Er is wel nog steeds een ruime behoefte aan monetaire stimulans, aldus de centrale bankier. Hij zei te verwachten dat de inflatie de rest van het jaar rond 1,5 procent zal bewegen.