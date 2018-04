Staking streekvervoer op 30 april en 1 mei mag doorgaan van rechter

Het oordeel betekent dat nergens in het land op die dagen streekbussen rijden. Ook regionale treinen die niet van NS zijn, rijden dan niet.

De stedelijke ov-bedrijven HTM in Den Haag en GVB in Amsterdam vallen niet onder de staking. Het stadsvervoer in Rotterdam van RET rijdt wel, maar de regionale buslijnen van RET niet. De vakbonden roepen ook de werknemers bij het Utrechtse U-OV op te gaan staken.

De cao streekvervoer geldt voor twaalfduizend werknemers, onder wie buschauffeurs en machinisten. Relatief veel werknemers zijn aangesloten bij een vakbond en volgens de bonden is de actiebereidheid hoog.

Eisen

Eerder zeiden de bonden nog wel open te staan voor een tegemoetkoming van de werkgevers. "Als de werkgevers aan onze eisen tegemoetkomen, dan zijn we natuurlijk bereid om weer te gaan praten", aldus CNV Vakmensen.

Maar de werkgevers denken een staking niet te kunnen voorkomen. "Dit was een uiterste middel'", reageert een woordvoerster van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) op het vonnis van de rechter. "We verwachten niet er dit weekend uit te komen."

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) stapte naar de rechter om de staking te laten verbieden. De VWOV vindt dat vakbonden FNV en CNV oneigenlijk gebruik willen maken van het stakingsrecht. De bonden willen met de staking hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.

Buitenproportioneel

De werkgevers vinden de actie onrechtmatig en buitenproportioneel, omdat de cao-onderhandelingen nog niet waren vastgelopen. De werkgevers zeggen dat zij verrast werden met nieuwe voorstellen van de bonden, terwijl er al een onderhandelingsresultaat op tafel lag.

De VWOV kreeg van de vakbonden op 16 april een week de tijd om met de nieuwe voorstellen akkoord te gaan. De volgende dag hoorden ze al dat de bonden 48 uur achtereen willen gaan staken. De werkgevers vinden dat ze te weinig tijd hebben gekregen om in te gaan op de voorstellen.

Ingewikkeld

Voorzitter Fred Kagie van VWOV: "Het ov is een ingewikkelde bedrijfstak. We moeten met de ov-bedrijven om tafel om de voorwaarden te beoordelen. We moeten er goed naar kijken: het gaat om tijd en geld."

Daaruit blijkt volgens de VWOV dat "het instrument staking geen middel is, maar een doel op zich''. Bovendien zal de landelijke staking volgens de werkgevers "maatschappelijk ontwrichtend" zijn door extra toerisme in de meivakantie.

Moeizaam

De vakbonden vinden de actie wel rechtmatig en wijzen op de moeizame voorgeschiedenis van het overleg sinds vorig najaar. Het principeakkoord van januari, dat na een stakingsdag tot stand kwam, moest nog langs de achterban en die wees het af.

De vakbondsleden vinden dat de loonsverhoging niet goed is opgebouwd en dat de aanpak van de werkdruk niet concreet genoeg is.