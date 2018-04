Hogere resultaten voor Holland Casino na verzekeringsuitkering

De toename van het resultaat was onder meer te danken aan een eenmalig resultaat van 19,9 miljoen euro, meldt het bedrijf woensdag. Het bedrag had te maken met de verzekeringsuitkering voor het bedrijf na de brand van een vestiging in Groningen.

Onder de streep hield Holland Casino een bedrag van 73,5 miljoen euro over, een lichte daling ten opzichte van 2016. Toen werd een nettowinst geboekt van 74,1 miljoen euro.

Holland Casino ontving vorig jaar ruim 1,1 miljoen gasten die 5,8 miljoen keer de casino's bezochten. In 2016 kwam het aantal bezoeken nog uit op 5,9 miljoen. Volgens Holland Casino is de daling te wijten aan de brand bij de Groningse locatie en de sluiting van de vestiging op Luchthaven Schiphol.

Per bezoek werd 109 euro uitgegeven in 2017, tegen 102 euro per bezoek in 2016.

Nieuwe cao

Holland Casino heeft vorig jaar flink geïnvesteerd, bijna 72 miljoen euro, in onder meer het renoveren van vestigingen en het vernieuwen van speelautomaten. Bijna een kwart (23 procent) van de speelautomaten is nu voorzien van de ''allernieu­wste spelvarianten die in de wereld te koop zijn'', aldus Holland Casino.

Vorig jaar lagen het bedrijf en de vakbonden maanden met elkaar overhoop over een nieuwe cao voor de medewerkers. In juni werd echter een akkoord gesloten over een vijfjarige cao. Volgens Erwin van Lambaart, topman bij het casino, is daarmee een ''langlopend en complex dossier'' afgrond.

Holland Casino heeft momenteel twaalf vestigingen verspreid over het land. De vestiging in Groningen brandde eind augustus volledig uit. Het is nog onbekend wanneer en waar er iets voor in de plaats komt.