Machinebouwer Caterpillar positiever over winst

De machinebouwer profiteert van een sterke vraag naar zijn producten vanuit de mijnbouwindustrie en bouwsector.

De omzet ging in de afgelopen verslagperiode in vergelijking met een jaar eerder met bijna een derde omhoog tot 12,9 miljard dollar.

Daarbij bracht Caterpillar in alle regio's meer machines aan de man, geholpen door de aantrekkende wereldeconomie en hogere grondstofprijzen. Vooral op de Amerikaanse thuismarkt en in Azië deed het bedrijf goede zaken. Daarnaast had het concern ook de wind in de rug door positieve wisselkoerseffecten. De nettowinst kwam uit op bijna 1,7 miljard dollar.

Voor heel 2018 denkt Caterpillar nu een winst van 9,75 tot 10,75 dollar per aandeel te behalen. Dat is 2 dollar per aandeel meer dan bij de winstprognose die in januari werd afgegeven.