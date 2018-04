Uitzendconcern Randstad behaalt meer winst en omzet

Dat blijkt dinsdag uit het kwartaalbericht van de uitzendorganisatie.

De autonome omzet, dus aangepast voor bijvoorbeeld wisselkoers- en kalendereffecten, steeg met 7,4 procent tot bijna 5,7 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Dat is iets beter dan de groei van 7 procent die Randstad zelf had voorspeld. Het onderliggende bedrijfsresultaat ging op eigen kracht met 7 procent omhoog tot 217 miljoen euro. Randstad had wel enige tegenwind van negatieve valuta-effecten door de sterkere euro.

Met name in Europa gingen de zaken voor Randstad goed met een omzetgroei van 9 procent. In de Verenigde Staten was de omzetontwikkeling echter vlak. In de rest van de wereld waaronder Japan en Australië nam de omzet met 11 procent toe.

Nederland

Voor Nederland zag Randstad, met ook merknaam Tempo-Team, de omzet met 5 procent toenemen tot 834 miljoen euro. Daarmee trok het groeitempo op de Nederlandse markt aan, want in het vierde kwartaal van vorig jaar ging de omzet met 3 procent vooruit.

Topman Jacques van den Broek sprak in een toelichting van een goed begin van 2018 en hij was tevreden over de groei van Randstad. De marktomstandigheden blijven over het algemeen positief. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in veel landen wordt het wel moeilijker om personeel te vinden, maar dat is ook weer gunstig voor de prijzen.

Randstad meldde dat de gang van zaken begin april wijst op een doorzetting van het groeitempo uit het eerste kwartaal. Volgens Van den Broek ligt de focus van het bedrijf momenteel op groei op eigen kracht en wordt niet gekeken naar overnames.