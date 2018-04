Werkgevers willen met kort geding staking streekvervoer voorkomen

Dit meldt de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) dinsdag. De werkgevers zeggen met de gang naar de rechter "deze maatschappelijk ontwrichtende staking aan het begin van de meivakantie" te willen voorkomen.

CNV en FNV houden de deur naar een oplossing wel op een kier. "Als de werkgevers in de komende dagen tekenen bij het kruisje en dus akkoord gaan met onze voorstellen, dan is er een andere situatie", vertelt Wilfred Jonkhout, bestuurder bij FNV Streekvervoer.

"Als de werkgevers met een redelijk en verbeterd voorstel dat aan onze eisen tegemoetkomt komen, dan zijn we bereid om te praten", aldus Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.

Maar Jonkhout benadrukt dit niet te verwachten, aangezien de werkgevers een ultimatum op maandagavond lieten verstrijken.

Hij wijst ook op het voornemen van de werkgevers om een staking via een rechtszaak te voorkomen. Dat laat volgens hem ook wel zien dat de werkgevers niet van plan zijn om op de eisen van de vakbonden in te gaan.

Onderhandelingsresultaat

Een eerder onderhandelingsresultaat tussen de bonden en de werkgevers werd in maart door de vakbondsleden afgewezen. De werknemers eisen onder meer maatregelen die ervoor zorgen dat de werkdruk afneemt.

Volgens de VWOV lijken de bonden helemaal niet uit te zijn op een akkoord. De organisatie vreest dat de grootschalige ov-staking aan het begin van de meivakantie maatschappelijk ontwrichtend is.

"Onze luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een dagje uit naar de Keukenhof of de Efteling zit er voor veel mensen niet in", aldus voorzitter Fred Kagie.

Of een gang naar de rechter door de werkgevers een staking kan voorkomen, vindt Chikhi van CNV Vakmensen moeilijk te voorspellen. "Dat is aan de rechter. In elk geval zijn wij altijd zorgvuldig geweest in het tijdig doen van aankondigingen richting de werkgevers."

Cao

De cao geldt voor twaalfduizend werknemers, onder wie buschauffeurs, machinisten en bagagehandelaars op Schiphol.

De stedelijke ov-bedrijven HTM in Den Haag en GVB in Amsterdam vallen niet onder de staking. Het stadsvervoer in Rotterdam van RET rijdt volgens FNV wel, maar de regionale buslijnen van RET niet.