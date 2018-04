Regio's rondom Eindhoven en Almere tonen grootste economische groei

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In Zuidoost-Noord-Brabant, waarmee Eindhoven en omgeving wordt bedoeld, zat de groei vorig jaar vooral in de industrie en zakelijke dienstverlening. In Almere hebben met name leasebedrijven aan de groei bijgedragen.

Alleen de regio Groningen kende vorig jaar economische krimp. Het ging om een daling van 1,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.



Dit hing samen het verminderen van de aardgaswinning. Ook de economieën van Friesland en Drenthe werden hierdoor geraakt.

Grote steden

Van de vier grote steden wist Amsterdam opnieuw de grootste stijging te realiseren. De Amsterdamse economie groeide in 2017 met 3,9 procent. Dit kwam vooral door een flinke groei in de groot- en detailhandel.



Rotterdam en Utrecht volgen met stijgingen van respectievelijk 3,3 en 3,2 procent. In Den Haag bleef de groei beperkt tot 2,6 procent.

Flevoland

Van alle provincies was de economische groei het sterkst in Flevoland (4,2 procent). Noord-Brabant en Noord-Holland maken de top drie compleet met percentages van 3,7 procent.



In de provincie Groningen kromp de economie met 0,6 procent. Als de aardgaswinning buiten beschouwing wordt gelaten, was er sprake van een groei van 2,5 procent.



In heel Nederland groeide de economie in 2017 met 3,2 procent. Dit was een flink hogere groei dan in de jaren daarvoor.