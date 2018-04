Europese Commissie doet onderzoek naar staatssteun Alitalia

Het bedrag was bedoeld om de luchtvaartmaatschappij overeind te houden tot het bedrijf verkocht kon worden. De commissie bekijkt nu of die lening verboden staatssteun is.

Alitalia werd begin mei vorig jaar onder curatele gesteld. Het personeel had een plan voor kostenbesparingen afgewezen. Daarna besloot aandeelhouder Etihad Airways geen geld meer in de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij te steken.

Nog diezelfde maand stelde de Italiaanse regering een overbruggingslening van 600 miljoen euro beschikbaar. In oktober werd dat met 300 miljoen euro verhoogd.

Klachten

De Europese Commissie ontving klachten over de leningen. Volgens critici zou Italië Europese regels hebben overtreden.

Volgens het Zuid-Europese land gelden de leningen als steun voor een in financiële problemen verkerend bedrijf. Dat mag volgens Europese regels wel.

De commissie kijkt met name naar de looptijd van de leningen, die langer zijn dan de toegestane zes maanden. Ook vraagt de commissie zich af of de steun wel tot een minimum is beperkt.