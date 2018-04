België zet vol in op windmolenparken op Noordzee

België heeft nu vier offshore-parken op de Noordzee, die 871 megawatt aan energie produceren. Dat moet over twee jaar zijn opgevoerd tot 2 gigawatt en in 2030 tot 4 gigawatt, meldt persbureau Reuters.

Er komt een nieuw windmolenpark van 221 vierkante kilometer in de buurt van de zeegrens met Frankrijk. '''De Noordzee is cruciaal in de transitie naar hernieuwbare energie in ons land'', zei de verantwoordelijk staatssecretaris Philippe De Backer in een toelichting op de plannen.

Doel en Tihange gaan in 2025 dicht.