Unilever beloont beleggers met aandeleninkoopprogramma

Daarnaast verhoogt het bedrijf het kwartaaldividend met 8 procent. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de spreaddivisie zal worden aangewend om deze kosten te dekken. Verder ziet Unilever zich gesterkt door de vooruitzichten.

Unilever sloot de eerste maanden van het jaar af met een omzet van 12,6 miljard euro. Dat was ruim 5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2017. De daling is vooral het gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Die zorgden er voor dat bijna 10 procent van de omzet verdampte.

Financieel directeur Graeme Pitkethly benadrukte dat de omzetdaling puur boekhoudkundig is en dat er geen sprake is geweest van onderschatting. De euro won stevig aan waarde ten opzichte van de dollar.

Pitkethly wijst ook op de soortgelijke verschillende tussen de euro ten opzichte van de Brazilaanse real, de Indonesische roepia en de Indiase roepie. Het is voor het bedrijf een bewuste keuze om in euro's te rapporteren, benadrukte hij.

Opkomende markten

De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,4 procent. In alle divisies was sprake van groei. Vooral in opkomende markten zijn de artikelen van Unilever in trek. Van prijsverhogingen van producten was nauwelijks sprake.

Het concern hield vast aan zijn verwachtingen voor 2018, waarbij het een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent voorziet. Verder zullen de marges verbeteren. In mei wordt begonnen met het aangekondigde aandeleninkoopprogramma. De verkoop van de spreaddivisie wordt naar verwachting medio dit jaar afgerond.

Dat het leeuwendeel van de opbrengsten van de spreadtak terugvloeit naar aandeelhouders, zal volgens Pitkethly geen invloed hebben op de overnamestrategie van Unilever. Hij benadrukt dat het bedrijf voldoende geld in kas heeft voor eventuele overnames.