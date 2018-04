Omzet TomTom daalt verder door lagere verkopen bij consumententak

Wel zaten de opbrengsten van dienstverlening aan de auto-industrie duidelijk in de lift, laat het bedrijf dinsdag weten.

De totale omzet daalde met 10 procent tot 191,8 miljoen euro. De consumententak van TomTom was goed voor ruim 69 miljoen euro aan opbrengsten, tegenover bijna 96 miljoen een jaar eerder. Het onderdeel Automotive was goed voor 11 procent meer omzet. Deze divisie bracht bijna 50 miljoen euro in het laatje.

Verder zag TomTom de omzet bij Telematics stijgen. De divisie die zich onder meer bezig houdt met voertuigvolgsystemen was goed voor 42,8 miljoen euro omzet, 7 procent meer dan een jaar eerder. TomTom Enterprise behaalde ruim 30 miljoen euro omzet.

Vanwege de moeilijkheden bij het consumentenonderdeel gaf TomTom eerder al aan dat de omzet dit jaar zal zakken naar circa 800 miljoen euro, van 903 miljoen euro in 2017. Aan die verwachting werd niet getornd.

Winst

Onder de streep resteerde een winst van 6,4 miljoen euro. Daarmee schreef het bedrijf, anders dan een jaar eerder, zwarte cijfers.

TomTom wist de marges op te voeren, waarbij kosten voor onder meer onderzoek, ontwikkeling, marketing, verkoop en andere administratieve lasten lager uitvielen. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 44 miljoen euro, hetgeen een stijging met 10 miljoen euro betekende.

Topman Harold Goddijn sprak in een toelichting van een ''solide" begin van het jaar. Hij benadrukte dat TomTom momenteel 70 procent van zijn omzet haalt uit data, software en diensten, wat goed nieuws is voor de marges.

In de handelsupdate werd met geen woord gerept over de toekomst van de consumententak van TomTom. Onlangs doken er geruchten op dat TomTom een adviseur had ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. Dat werd destijds ontkend door Goddijn.