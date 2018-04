Personeel Eneco eist onderzoek naar conflict over privatisering

De or wil het handelen van de raad van commissarissen laten onderzoeken in het conflict met een groot deel van de aandeelhouders over de geplande privatisering van Eneco. Eneco is in handen van een grote groep gemeenten en afgelopen najaar werd een verkoopproces in gang gezet.

Er werd echter geklaagd dat de raad van commissarissen te weinig opkwam voor de belangen van aandeelhouders, die zelfs dreigden de toezichthouders naar huis te sturen. Dit conflict werd in februari na onafhankelijke bemiddeling opgelost.

Volgens de or bevinden de 3500 werknemers van Eneco zich vanwege de mogelijke verkoop in onzekerheid en is het van groot belang dat alle partijen bij het bedrijf op correcte wijze te werk gaan.

De raad zet ook vraagtekens bij de bekendmaking op maandag dat topman Jeroen de Haas van Eneco per 1 september vertrekt. Volgens Eneco is zijn vertrek in goed overleg besloten. De or spreekt echter van een ''plotseling besluit¨ en een ''vroegtijdig vertrek'' van De Haas.