Topman Brits reclamebedrijf WPP Martin Sorrell legt functie neer

Het Britse reclamebedrijf kondigde vorig week aan dat het een juridisch onderzoek had laten instellen naar mogelijk wangedrag en misbruik van bedrijfseigendommen van de 73-jarige topman.

Sorrell ontkende die beschuldiging in alle toonaarden, maar in een brief gericht aan de werknemers van WPP stelde hij dat de huidige commotie "te veel onnodige druk op het bedrijf betekent", waardoor hij zich genoodzaakt ziet te vertrekken.

"In het belang van de werknemers, onze cliënten en alle aandeelhouders is het het beste als ik een stap opzij doe", aldus Sorrell in de brief.

Het vertrek van Sorrell wordt voorlopig intern opgelost door WPP, maar het bedrijf gaat wel op zoek naar een definitieve opvolger.

Onder Sorrell groeide WPP van een bedrijf met twee werknemers uit tot het grootste reclamebureau ter wereld, waar tegenwoordig meer dan 200.000 mensen werken. Begin 2000 werd hij geridderd voor zijn verdiensten voor de communicatie-industrie.